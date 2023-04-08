"Я безперечно змінився, я засвоїв деякі речі, які змінив в Евертоні. Люди розвиваються – це, мабуть, найкраще слово. Я завжди був дуже відкритий для того, щоб слухати, дивитися, навчатися та розмірковувати. І я, звичайно, не та людина, яка сидить і каже, що має відповіді на всі запитання.

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Є речі, на які я озираюсь назад, і мені здається, що я, можливо, став кращим і завжди будуть речі, в яких ти захочеш стати кращим. Результати завжди будуть залежати від того, як я працюю тут і як можу вплинути на гравців прямо зараз. Думаю, що став кращим.

Судячи з моїх розмов із людьми, які ухвалюють рішення та управляють клубом, усі вони були справді позитивними. Вони були дуже цікавими для мене. Зараз у мене дуже великий досвід роботи в різних клубах. Тривалий час я був у Челсі, потім у Манчестер Сіті протягом року, потім у Нью-Йорк Сіті. Я очолював Дербі, Челсі, Евертон, тому отримав уявлення про те, що, на мою думку, є клубом, який дійсно має бачення і який хоче рухатися вперед.

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Зараз, звичайно, ми перебуваємо в становищі, коли це частина процесу, і це чудово. Я готовий зіграти свою роль у цьому процесі, і я буду дуже чесний і відкритий з усіма і з тим, як це бачу. Я знаю клуб і думаю, що це позитивно для мене, що зараз входжу до цієї ролі. Тож подивимося", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.