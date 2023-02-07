"Із Суркісом спілкувався десь три-чотири рази. Це були особисті розмови в його кабінеті. Останній наш діалог був, коли через непорозуміння з клубом мені перестали платити зарплату. Ми з ним поговорили, у мене було багато травм, я не грав і він сказав: "На даному етапі ми тобі зменшимо зарплату". Ситуація в клубі стала напруженою, я зрозумів, що немає вже за що триматися та битися головою об стіну.

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Суркіс мені сказав, що в мене буде менша зарплата, але мені навіть її не платили. Так і не віддали. Мене підштовхували, щоб я розірвав контракт з клубом, я сильно за нього не тримався і пішов з Динамо.

Але на Суркіса образи немає, є образа на тренерський штаб. Кого маю на увазі? Царство Небесне, Андрій Гусін. У нас із ним було багато конфліктних ситуацій і непорозумінь. Я думаю, що він забрав три роки мого життя. Усе моє ставлення до футболу та кар'єру – Гусін переломив. Це для мене був переломний момент. Він не випускав мене в Динамо й у збірну не дозволяв їхати. Я навіть не потрапляв у заявку на гру.

Були такі ситуації, що я грав за юнацьку збірну України, повертався в Динамо, а він мене не випускав на поле. А за збірну я грав добре – тренери це казали. Була ситуація, що мені приходив виклик у збірну, а він телефонував їм і казав, що я зараз не готовий, і не поїду в збірну.

Чому так склалося? Я сам цього не розумів. Можливо, я десь був емоційним та амбітним, але ніколи нічого поганого не робив. Однак у Гусіна була неприязнь до мене. Він міг мене віддати в оренду чи дубль, але не хотів відпускати в інші клуби і не давав грати в Динамо-2. Мене три роки маринували! Вважаю, що це відобразилося на моєму здоров’ї. Від цього і пішли всі травми. Це все було від психології, бо я себе дуже дискомфортно відчував.

Мене штрафували майже кожного місяця! Це до моїх відносин із Гусіним підв’язано, напевно. Бо мене штрафували за все, що можна було. Наприклад, я сидів на заміні без щитків і мене за це оштрафували, або сидів на лавці, було спекотно і витягнув ноги з бутс. Навіть була ситуація, коли я приїхав у капцях на базу за кермом, і мене за це оштрафували. Тому що я маю їздити в кросівках, бо це моя безпека. Це були штрафи по 100, 200, 300 доларів. Все залежало від настрою Гусіна", – цитує Олександра Єрмаченка Український футбол.

Півзахисник встиг пограти за цілу низку клубів – Скала Моршин, Карпати Львів, Актобе, Сталь Кам'янське, Динамо-2 та інші. Нещодавно через серйозну травму 30-річний Єрмаченко завершив кар'єру і нині живе у США.

"Якби його відпустили з "Динамо" раніше, може була б інша доля". Яким у нашій пам’яті назавжди залишиться Андрій Гусін