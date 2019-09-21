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Думаю, Сейнайокі боровся би за 6-е місце в чемпіонаті України, – Олійник

06:30 233 Читать на русском
Думаю, Сейнайокі боровся би за 6-е місце в чемпіонаті України, – Олійник
Денис Олійник / фото: ФК Сейнайокі

Півзахисник фінського Сейнайокі Денис Олійник переконаний, що його клуб боровся би за місце у першій шістці УПЛ.

"Яке місце було б в Сейнайокі в чемпіонаті України? Був би у другій шістці, десь на 7-9 місцях.

Олійник п'ятою забив 11-й гол за Сейнайокі у сезоні-2020

Але якби зараз були здорові всі травмовані гравці, то команда могла б потрапити і до верхньої шістки. У нас 5 травмованих футболістів, які відіграють велику роль. Якби всі будуть здорові і в формі, то, думаю, то за шосте місце можна було б поборотися. Середній рівень був би", – розповів Олійник в ефірі програми Легіонер.

Зазначимо, що Олійник відзначився 11 голами у складі Сейнайокі в нинішньому сезоні, також віддавши 2 гольові передачі.

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Сейнайокі Сейнайокі Українці за кордоном Денис Олійник Денис Олійник
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