Півзахисник Зіри та збірної Азербайджану Джейхун Нурієв поділився очікуваннями від поєдинку проти України у відборі на чемпіонат світу-2026.

– Що думаєте про майбутній старт відбіркового циклу ЧС-2026?

– У нас дуже сильні суперники в групі. Франція, Україна та Ісландія останні роки регулярно виступають на великих турнірах. Тому буде зайвим сказати, що нас чекають непрості ігри проти класних команд.

– Після важкого матчу і непростої поїздки до Ісландії, в Баку на вас чекатиме сильна збірна України. Що думаєте про цю гру?

– Думаю, очко або очки можна заробити. Потрібно вірити в це. Потрібно поборотися за очки в цій зустрічі. Сподіваюся, ми зможемо це зробити, – сказав Нурієв для Azerisport.

Нагадаємо, у стартовому матчі відбору до ЧС-2026 Азербайджан розгромно поступився Ісландії – 0:5. Поєдинок між Україною та Азербайджаном відбудеться 9 вересня у Баку, початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

