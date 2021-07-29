"Для нас це рішення прозвучало як грім. Передумов для цього не було, провели чудові збори, умови були створені найкращі. Перед сезоном відбулись збори, президент озвучив цілі і завдання: треба було закінчити сезон в топ-4.

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Ми з натхненням взялися за роботу, знали, що в кінці шляху нас чекає бонус. Хочу відзначити, що керівництво клубу – дуже порядні люди, які завжди дотримували слова у всіх відношеннях.

Після матчу з Металістом на зборах були Сергій Демченко і його батько Іван Олександрович, які нам оголосили неприємну новину. Про причини, думаю, треба питати у них. Можливо, вони просто перегоріли.

Знаєте, вони завжди тримали своє слово і свої обіцянки виконували. Вирішувалися навіть сімейні та побутові питання. Немає ніякої образи за їхнє рішення, язик ніколи не повернеться сказати про них щось негативне. Ми поважаємо їхнє рішення, адже просто так подібні речі не стаються. Боюся, що вплинула якась серйозна ситуація, думаю, ми не все знаємо, нам не все розповіли", – сказав Піднебенний у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, раніше президент Альянса Сергій Демченко повідомив, що знімає клуб з розіграшу Першої ліги і ліквідує всі футбольні проекти. Останньою краплею в ухваленні такого рішення стало скандальне суддівство у матчі з Металістом. Згодом Демченко підтвердив, що клуб продовжить існування, але вже з іншими інвесторами.

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