Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла висловився після гри з Нідерландами (1:2) на Євро-2024.

"Оскільки ми були наймолодшою командою на турнірі, не могли покладатися на досвід. Мали б краще діяти в певні моменти.

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Уболівальники з усіх нейтральних країн почали відчувати до нас симпатію через нашу ігрову індивідуальність. Ми повинні це відстоювати.

Маємо пишатися собою. Ми могли б домогтися більшого, були дуже близькі до перемоги, але, на жаль, такий футбол.

Я думаю, що ми входимо до п'ятірки найкращих збірних Європи", – цитує Вінченцо Монтеллу Marca.

Нагадаємо, що Туреччина поступилася Нідерландам (1:2) у чвертьфіналі Євро-2024 і покинула турнір.

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