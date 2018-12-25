Думаю, Димінський неодноразово лаяв Смалійчука за те, що той відкривав рот про Лігу Європи, – екс-лідер ультрас Карпат

Один з колишніх лідерів фанатського руху Карпат Тарас Павлів розкритикував віце-президента клубу Олега Смалійчука і пояснив, чому вболівальники не ходять на стадіон.

"Нам в цьому році обіцяють Лігу Європи, хто вірить? Думаю, навіть Смалійчук не вірить. Але він з піною в роті доводить, що буде. У нас з ним була одна зустріч і я його 10 разів питаю: "Завдяки чому?", А він: "Ми одна команда, гребемо в одному човні і разом догребемо".

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Чому зараз маємо порожній стадіон? Люди не розуміють, що відбувається: то ми покладаємося на своїх вихованців, то беремо-виганяємо 25 футболістів невідомо звідки, які навіть на поле не виходять. Люди повинні розуміти, куди ми пливемо, що робимо. Як тільки зміниться президент, ще мінімум тисяча чоловік прийде. Я знаю багато людей, які говорили, що як тільки відбудеться зміна – вони прийдуть.

Смалійчук – головна проблема Карпат. Послухайте всю фразу, про "моя хата скраю". Люди, які до революції вмирали, які на війну перші йшли, а він каже про "хату скраю". Я взагалі не можу адекватно це сприймати. Але мені здається, що нас так перевіряють. Скільки можна лізти на голову і яку купу можна навалити на голову людям, які ще приходять? Добре, я знаю на 100%, що самого Смалійчука не було на матчі. Він теж вівця?

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Команда нікуди не рухається. Думаю, Петро Петрович не раз уже його лаяв, що він рот відкриває про Лігу Європи. Подивіться на результати, на обіцянки, на трансфери, подивіться на все. Смалійчук – це остання людина, яку міг поставити Димінський. Я думав, що Дячук-Ставицький остання людина, а Димінський ще витягнув з рукава агента Смалійчука.

Він трохи заробив грошей Димінському і тому його поставили на вищу посаду. Зрозуміло, що коли Петра Петровича немає і Смалійчук може якесь рішення прийняти самостійно. Він не дає інтерв'ю, але в розмовах не приховує, що його завдання – заробляння бабла. Ніяким футболом там не пахне. На початку говорив, що його завдання досягти швидких результатів, тому в команду і набирається той весь шлак. Зараз можна почути, що він омолодив команду. Де він говорить правду, тут чи тут?

Ніколи, навіть коли була Ліга Європи, не стояло питання глядачів на стадіоні, тільки проблеми через них. Їм порожні стадіони було б супер", – цитує Павліва Tribuna.com.

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