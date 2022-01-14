"Я бачу, що всі гравці знову рвуться в бій, усі скучили за тренуваннями, за іграми. Тому ми з нетерпінням чекаємо, коли вже поїдемо на збір та будемо тренуватися на хороших полях. Усі чекають на відліт до Туреччини.

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Шукаємо спаринги з командами з різних країн, щоб футболістам було цікавіше. У нас не так багато міжнародних матчів, тому ми із задоволенням знаходимо суперників з різних країн. Головне – добре підготуватися через ті матчі, які у нас є. Думаю, десяти спарингів цілком достатньо. На першому зборі у нас буде багато контрольних матчів", – розповів Вірт у коментарі телеканалу Футбол.

Додамо, що Верес завершив першу частину сезону на 9 місці, набравши 23 очки після 18 турів.

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