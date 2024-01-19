– Першим про позов Кучера до СК Дніпро-1 написав Ігор Бурбас. Він же повідомляв про нібито перехід Русола в Полісся. Чому він так часто згадує СК Дніпро-1 у своїх інсайдах?

– Думаю, він виконує чиєсь замовлення.

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– Чиє?

– Наших конкурентів у боротьбі за третє місце. Назви клубів вимовляти немає сенсу, їх три. Шахтар у моєму розумінні зараз поза конкуренцією, він перше місце не віддасть.

– Чому СК Дніпро-1 бореться не за перше або друге місце?

– Боротьба за призові місця – це не тільки медаль на шиї, головне – це фінансові надходження в скарбничку клубу. За перше місце в минулому сезоні ми вже боролися з Шахтарем, але отримали урок, що поки нам рано думати про чемпіонство. А друге місце ми вже посідали, з фінансового боку воно нам щастя не принесло, – сказав Фрідман у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лідеру – Кривбасу – за додатковими показниками. Свій перший поєдинок навесні підопічні Юрія Максимова проведуть проти Миная (базова дата – 24 лютого).

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