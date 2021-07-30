Півзахисник ковалівців Вадим Мілько вірить, що його команді під силу здолати казахський клуб.

"Ми трохи дивилися другий матч, коротко. Думаю, будемо їх розбирати цілеспрямовано вже після матчу з Металістом 1925.

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Трохи подивилися, хороша бойова команда. Вони пройшли хорошого суперника – Стяуа. Думаю, буде непросто.

Звісно, всі чекають цих матчів. Але у нас наступна зустріч – найважливіша. Завдання-мінімум – добре зіграти з харків'янами і здобути очки. А там уже будемо рухатися від матчу до матчу", – сказав Мілько у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 5 і 12 серпня. Напередодні Україна втратила першого представника у цьому турнірі – Ворскла на власному полі поступилась фінському КуПСу і припинила боротьбу у єврокубках.

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