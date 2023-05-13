Михайло Меркулов, дитячий тренер Михайла Мудрика, зізнався, що світ міг не побачити талант українця на футбольному полі.

"Мудрик тут починав потихеньку (у спортивній школі Краснограда на Харківщині, – прим.), але не кидав займатися танцями. Зрештою, футбол переміг.

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Він пропадав на стадіоні. Батьки, гадаю, не пошкодували, що він став не танцюристом, а футболістом. І весь світ це побачив.

Він був дуже непосидючий, у нього була розвинена координація. Було видно, що він гратиме. У нього швидкість від бога, він працьовитий", – сказав Меркулов в інтерв'ю Суспільне.

Нагадаємо, взимку 2023-го Мудрик перейшов з Шахтаря у Челсі за 70+30 мільйонів євро, ставши найдорожчим українським футболістом в історії нашої держави. У поточному сезоні провів за "синіх" 15 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти.

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