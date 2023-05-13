"Думаю, батьки не пошкодували, що Мудрик не став танцюристом": тренер українця пригадав старт кар'єри зірки Челсі
Михайло Меркулов, дитячий тренер Михайла Мудрика, зізнався, що світ міг не побачити талант українця на футбольному полі.
"Мудрик тут починав потихеньку (у спортивній школі Краснограда на Харківщині, – прим.), але не кидав займатися танцями. Зрештою, футбол переміг.
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Він пропадав на стадіоні. Батьки, гадаю, не пошкодували, що він став не танцюристом, а футболістом. І весь світ це побачив.
Він був дуже непосидючий, у нього була розвинена координація. Було видно, що він гратиме. У нього швидкість від бога, він працьовитий", – сказав Меркулов в інтерв'ю Суспільне.
Нагадаємо, взимку 2023-го Мудрик перейшов з Шахтаря у Челсі за 70+30 мільйонів євро, ставши найдорожчим українським футболістом в історії нашої держави. У поточному сезоні провів за "синіх" 15 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти.
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