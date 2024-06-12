"У принципі, зараз у нас, як і раніше, сильний склад. Я думаю, що нам трохи не пощастило: минулого разу було досить багато травм, зокрема у гравців, які дуже важливі для збірної.

Жахіття Кумана продовжується: Нідерланди втратили чергового гравця, одноклубник Мудрика їде на Євро-2024

Деякі гравці стали на п'ять років старшими, ніж у мій перший період, але також є багато хорошої молоді: Сімонс, Райндерс, Гертрейда, Гартман, Віффер, Схаутен, Верман та інші. Багато з цих хлопців грають у Нідерландах і тут виросли у футболістів національної збірної.

Нинішній склад дуже хороший. Думаю, багато країн заздрять кількості центральних захисників у нашій команді. Причому всі вони грають за серйозні клуби. Ми відчуваємо, що у нас так само багато хороших гравців. Якщо ми зможемо створити правильну атмосферу за великої підтримки вболівальників, тоді Нідерланди проведуть приголомшливий турнір.

Хаві Сімонс – великий талант. Він прекрасно розвивається. Іноді ми хочемо занадто багато і занадто швидко для таких молодих гравців. Потрібно дати йому час, зокрема й у складі збірної. Це відрізняється від гри в клубі. Але саме такі гравці стануть великими зірками, оскільки володіють видатними якостями і з юних років грали на найвищому рівні. Сімонс грав проти Реала в Лізі чемпіонів. Чудово, що в нього вже є подібний досвід", – розповів Куман в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, що Нідерланди зіграють на груповому етапі Євро-2024 з Францією, Польщею та Австрією. Старт турніру відбудеться 14 червня.

Євро-2024: головний фаворит турніру валиться на очах, реванш за гучний скандал, українські вайби – прев'ю групи C