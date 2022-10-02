"Подивіться на гравців, які вже є в Ліверпулі, зокрема на Луїса Діаса. Думаєте, Мудрик піде в цей клуб грати? Я думаю, що це видатний молодий гравець. Йому лише 21, він блискавичний. Він просто бере м’яч і ковзає повз гравців. І перш ніж ви це усвідомлюєте, він опиняється в штрафному і завдає удару.

Хет-трики Мудрика та Сікана у відеоогляді матчу Металіст – Шахтар – 1:6

Він дуже добре почав цей сезон, я мав можливість спостерігати за ним кілька разів, тому мене не дивує, що всі ці команди спостерігають за ним (Ліверпуль, Арсенал, Евертон та Брентфорд, – прим.). Але він захоче грати, щоб зробити наступний крок у своєму розвитку. Він не захоче переходити в Ліверпуль, щоб просто сидіти на лаві запасних", – наводить слова Хаттона FootballInsider.

Відзначимо, що Мудрик провів 6 матчів у поточному сезоні за Шахтар у всіх змаганнях, у яких відзначився 2 голами та 6 асистами.

Шахтар забив 6 голів Металісту й повернувся на вершину УПЛ – хет-трик Сікана, у Мудрика три асисти і промах з пенальті