"Перш за все, ми думаємо про наш народ і наших героїв, які захищають Україну. Це найважливіше. Ми граємо для них і намагаємося таким чином їх підтримати, додати сил і натхнення.

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Хочу подякувати полякам за такий теплий прийом. Ми тут почуваємося як вдома. Усе супер, для нас створені всі умови, щоб добре готуватися та показувати результат на полі. Відчуваємо підтримку і від польського народу, тому граємо також і для них. Запрошуємо польських уболівальників на матч.

Ми грали з Бенфікою минулого року, тому емоційно готові до нової зустрічі. Думаю, якщо ми виконаємо вказівки тренера на 100 відсотків, то у нас все буде добре", – цитує Андрієвського офіційний сайт Динамо.

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