– Думаю, ви самі побачили: була дуже важка гра, дуже важке поле. Погода трохи змінила наші плани й тактику, тому що з перших хвилин ми відчули, що дуже складно на такому полі грати в наш комбінаційний футбол.

Команда, як і в першому матчі, використовувала більше лонгболів, було більше боротьби, напевно, через такі ж умови. Але вже через хвилин 20 ми знайшли свою гру. Можливо, у нас було не так багато моментів, але ми добре проходили першу й другу зону. Знову ж таки, не вистачає фінального пасу, завершення, більшої гостроти. З позитивного – ми добре контролювали гру. Дуже прикрий гол у другому таймі, адже суперник лише 1-2 рази перейшов на нашу половину й саме з контратаки забив. Добре, що вийшов Еліас, заробив пенальті, і ми змогли відігратися. Вважаю, що ми повністю переграли цього суперника в обох матчах і заслужено пройшли далі.

– Ти сьогодні зіграв не на своїй рідній позиції. Такий досвід у тебе вперше – грати саме форварда? Наскільки ти комфортно почувався?

– До речі, сьогодні згадував, що я дебютував в УПЛ за Шахтар на позиції центрального нападника – проти Ворскли, ще у 2020 році. Загалом я сьогодні грав на всіх позиціях – і "дев’ятки", і "десятки", і "шістки". Де мене поставить тренер, де я в цей момент маю допомагати команді – там і буду грати. Розуміння є. Так, можливо, це не моя основна позиція, вона для мене дещо неприродна, і складно боротися за м’ячі, особливо у верховій боротьбі. Але з нашим комбінаційним футболом, коли можна відкриватися на третього чи в недодачу, я намагався це використовувати.

– У зв’язку з такими позиційними змінами, чи давав тобі якісь особисті настанови Арда Туран? Можливо, була особлива розмова перед матчем?

– Якщо чесно, ні, нічого особливого не було. Взагалі я на теорії дізнався, що гратиму центрального нападника.

– Здивувався?

– Якщо чесно, так. Спочатку подивився склад – подумав, що я не гратиму, а потім побачив себе зверху. Останні 20 хвилин проти Панатінаїкоса на виїзді я теж діяв на цій позиції. Справді, важко у боротьбі. Є у нас центрфорварди, як-от Кауан, який може притримати м’яч, зберегти його, поборотися. Щоб мені якісно грати форварда, потрібно більше відкриватися в недодачу або за спину. А в силовій боротьбі – як ви бачили – кілька разів губив м’яч, коли мене в спину вже штовхали. У цьому також треба додавати фізично, більше працювати в залі.

– Який висновок можеш зробити з кваліфікаційних матчів Шахтаря цього літа?

– Якщо чесно, я трохи розчарований, що ми вилетіли з Ліги Європи. Вважаю, що ми заслуговували на більше, що мали б грати в цьому турнірі. Але сталося, як сталося. У цьому сезоні ми не програли жодного матчу в основний час. Команда прогресує, у нас багато молодих футболістів, ще двох підписали. Я впевнений, що з часом із цим тренером ми матимемо якісний футбол і дуже сильну команду, – сказав Судаков у ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Шахтар здолав Серветт у двоматчевому протистоянні (загальний рахунок – 3:2) та вперше в історії зіграє в основній сітці Ліги конференцій. Тим часом Судакова все частіше пов’язують із можливим переходом до Бенфіки.

