Хавбек збірної Швеції Еміль Форсберг переконаний, що його команда заслуговувала на більше у матчі 1/8 фіналу Євро проти України (1:2).

"Це жорстоко. Думав, що ми були кращими за Україну, але пропустили непотрібний гол. Потім влучили в штангу і поперечину. Ми заслуговували кращого, але сьогодні цього не сталося.

Швеція – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, складно грати додатковий час в меншості. Ми билися як команда і обіцяли не здаватися. Потім вони забивають в останній атаці, простий навіс і удар головою. Це неймовірно складно. Я б проміняв усі свої голи на Євро заради виходу команди в наступний етап. Мені дуже сумно. У нас були більші цілі, ніж це", – цитує Форсберга офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що саме хавбек РБ Лейпциг засмутив Україну під завісу першого тайму. Це був його четвертий гол на Євро-2020.

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