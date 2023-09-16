"Ми повинні грати краще, ніж у першому таймі. Ми зробили це у другому, і це був найкращий момент для реакції. До перерви у нас були деякі фізичні проблеми, ми не були різкими. Намагалися поставити в старт тих, хто готовий після міжнародної перерви, і це був не ідеальний вибір.

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Найкращою новиною після першого тайму було те, що все закінчилося. Подумав, що ми вже не можемо грати гірше. Тому у другому таймі змінилися – і тактично, і фізично. Зрештою, ми заслужили на перемогу, це очевидно. Ми зрівняли рахунок, продовжували контролювати, намагалися і все ж таки перемогли, що важливо для нас.

Якість лави запасних дуже допомагає. Я задоволений складом, який ми маємо. Повинні краще грати у перших таймах загалом. Але ми ще не зовсім стабільні, тож це неможливо. Занадто багато нового. Я готовий працювати над цим, і хлопці також. Вони не здавались, і це добре. Коли перемагаєш у не дуже вдалих матчах, ти можеш провести гарний сезон", – цитує BBC наставника мерсисайдців.

Нагадаємо, що Ліверпуль переміг Вулверхемптон з рахунком 3:1. Після п'яти турів команда Клоппа має в своєму активі 13 очок. В наступному турі мерсисайдці зіграють проти Вест Хема.

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