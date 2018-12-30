"Думав, що Гвардіола зніме Зінченка", – Реднапп оцінив гру українця у матчі проти Саутгемптона

Екс-гравець збірної Англії Джеймі Реднапп оцінив гру Олександра Зінченка в матчі 20 туру АПЛ Саутгемптон – Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті переміг Саутгемптон в матчі 20 туру АПЛ та повернув собі 2 місце. Олександр Зінченко в цьому поєдинку відзначився як позитивно, так і негативно. Спочатку українець став винуватцем пропущеного голу, а пізніше міг "привезти" пенальті у власні ворота. Втім, в кінці першого тайму Зінченко віддав дебютний асист в АПЛ.

Манчестер Сіті обіграв Саутгемптон і вийшов на 2-е місце АПЛ – Зінченко став одним з головних героїв

"Я подумав, що Гвардіола зніме Зінченка, адже це були погані хвилини для нього. Він інколи втрачав позицію. Пенальті? Не думаю, що він був, але рефері міг і призначити", – цитує Реднаппа Express.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті зберіг відставання від Ліверпуля у 7 очок. В наступному турі обидві команди зіграють між собою на Етіхаді.