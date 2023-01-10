– У молодіжці ти граєш з Михайлом Мудриком. Він дійсно топ-гравець?

– Так, він топ. Проти нього дуже важко грати. Пам’ятаю, ми зустрічались із Францією, і проти мене грав дуже сильний нападник Амін Гуїрі, але проти Мудрика ще складніше грати. Зараз він ще більше додав, тому у нього є всі шанси стати провідним гравцем у топ-чемпіонаті.

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– Як Мудрик поводив себе у команді, не було зіркової хвороби?

– Ні, він простий, спокійний хлопець. У нас у збірній дружній колектив. Я спочатку думав, що гравці Шахтаря чи Динамо якісь "блатні". А насправді виявилось, що всі хлопці надзвичайно прості і приємні в спілкуванні.

– Знаю, що Петраков перед матчами останнього туру Ліги націй розглядав твою кандидатуру для національної збірної…

– Я цього не знав. Звичайно, мені дуже приємно. Я буду старатися, щоб мене викликали у збірну якомога швидше. Хочеться спробувати свої сили в одній команді з найкращими гравцями України, – резюмував Сич в інтерв'ю Українському футболу.

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