"Думав, Шахтар для мене закінчився", – Гладкий пригадав, як Луческу боровся з його зірковою хворобою

Форвард Адана Демірспора Олександр Гладкий розповів про виховні заходи колишнього тренера Шахтаря Мірчі Луческу.

"Перейшов до Шахтаря з Харкова, все виходило, забивав, потім був невеликий спад. Причина була тільки в мені. Сильно рано подумав, що все вмію, знаю все краще за всіх. В один прекрасний момент я зрозумів, що помилявся. Особливо вдячний за це Мірчі Луческу. Він мені багато пояснив, після цього я зрозумів.

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Був матч з Чорноморцем, ми зіграли 0:0. Я провів весь матч, але не забив. Було багато шансів, штанга. Щось мені Луческу сказав, а я йому відповів. Молодий, думав, що все вмію, знаю, забиваю голи. Він мені нічого не відповів, але наступні півтора місяця я дивився футбол з трибуни.

Довго не грав, думав, Шахтар для мене закінчився. Потім був виїзний матч з Кривбасом. Луческу мене викликав і запитав: "Ну що, ти подумав?". Я сказав, що так. Він каже: "Виходь, доводь". Ми виграли 2:0, я відіграв весь матч, забив. Після цього усвідомив, що нічого не знаю.

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Починалася зіркова хвороба. На психологічному рівні подумав, що всього досяг. Зараз з висоти років розумію, що робив не так. Як будь-яка молода людина, у якої весь світ під ногами, дозволяв собі зайвого. Думав, що можна не добігти, не допрацювати. Десь я перегнув – після цього пішов спад", – сказав Гладкий в інтерв’ю YouTube-каналу Stargorod Sport.