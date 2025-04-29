Церемонія Inside The Sport відбулася напередодні в легендарному Коверчано. Спілка італійської спортивної преси (USSI) роздала нагороди за минулий сезон. Відзнаки отримали, зокрема, Джанлуїджі Буффон та Клаудіо Раньєрі. Однак зіркою вечора був Джан П'єро Гасперіні – саме його журналісти визнали найкращим аленатторе в кампанії 2023/24.

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За традицією переможець дав інтерв'ю. Досвідчений фахівець хвалив колег (Конте, Індзагі, Раньєрі) розповідав про цілі Аталанти, говорив про шанси Інтера виграти Лігу чемпіонів. Однак передусім репортерів цікавило майбутнє Гасперіні, адже два місяці тому він зробив резонансну заяву, в якій побачили натяк на прощання з Бергамо. Далі – виключно пряма мова Гасперіні.

"Я ніколи прямо не казав, що покину Аталанту. Втім, я не відмовляюся від своїх заяв, зроблених усвідомлено та після глибоких роздумів. Ця ситуація виникла не за одну ніч, а є результатом тривалого дозрівання. Однак на цю мить єдине, що має значення, це вихід у кваліфікацію Ліги чемпіонів. В кінці сезону буде час зробити всі необхідні оцінки.

Я сказав трохи інше, що не продовжуватиму контракт. Це інша річ. Тепер мета – потрапити до Ліги чемпіонів. І це не те, що досягається за тиждень, а за місяці, за роки. Мене пов'язують стосунки з Бергамо та Аталантою, але те, що ми зробили цього року, виходить за рамки цього. Іноді забуваєш про гравців, втрачених через травми. Ми повинні закінчити добре.

У цьому чемпіонаті багато балансу, позаду нас є надзвичайні клуби та клуби, які дійшли до самого кінця. Ми там, з нашою невеликою перевагою в очках за чотири тури до кінця. Я бачу, що всі задоволені, і я хотів би зазначити, що Аталанті в цей момент треба боротися до кінця.

Ліга чемпіонів стала солодкою звичкою. Це правда, завдяки мені, команді, клубу та оточенню. Це те, що ми створювали роками, і що вперто захищаємо. Спостерігаючи, що намагаються зробити інші, ми бачимо як це складно. Є ще прямі сутички. Якщо ми наберемо стільки очок, скільки повинні, інші нас не наздоженуть.

Скудетто? Це максимальна мета для Аталанти, навіть якщо ми намагалися трохи блефувати, щоб надати собі сили. І потім, ми ж опинилися там за дев'ять турів до кінця. Але "триколор" став би ще одним винятковим наслідком. Ми були в цих перегонах до матчу з Інтером, де ми програли вдома, і там у нас були невеликі проблеми, від яких ми оговталися. Я був провокатором, тоді всі хотіли потрапити до Ліги чемпіонів і ніхто не хотів виграти Скудетто, тому я сказав: "Ми його виграємо". Так і понеслося...

Антоніо Конте не з тих, хто втрачає можливості? Якби я це сказав, що Наполі з половиною Скудетто в кишені, усі б постукали по дереву, але це надзвичайно. З їхнім ентузіазмом, з цією перевагою в три очки та календарем партенопейці безперечно є фаворитами в боротьбі за чемпіонство.

Ми грали з ідеєю Cкудетто, яка спонукала нас викладатися більше, але ми чудово знаємо, наскільки особливим було б повернутися до Ліги чемпіонів. Позаду нас дуже сильні команди та важливі клуби: Ювентус, Рома, Лаціо, Фіорентина, Мілан та Болонья роблять великі справи та всі готові боротися до останнього дня. Ми не можемо втрачати пильність.

Те, що зробила Рома, – це надзвичайно, з Раньєрі це середній рівень Скудетто. Я думав, що він зменшить оберти, але... Думаю, вирішальним стане випробування в Бергамо за два тижні. Усі команди, з більш менш складними періодами, досягли хороших результатів. Боротьба за Скудетто та боротьба за Європу показують, що ліга складна та прекрасна.

Інтер проти Барселони в Лізі чемпіонів – це буде приголомшливий матч. Ми зустрічалися з Барселоною у Лізі чемпіонів і здобули чудову нічию 2:2. Вони не грають удома, на Олімпійському не так спекотно. Інтер має всі можливості для виходу у фінал, на мій погляд, у них є щось більше, але в матчах і у футболі потрібно все прораховувати.

У Інтера більше шансів пробитися до фіналу ЛЧ чи у Фіорентини до Конференції? Ліга чемпіонів – це змагання епізодів. Парочка епізодів може змінити підсумок протистояння у двох матчах. Фіорентина має чудові шанси, вона вже двічі виходили у фінал Ліги конференцій і цього року може її виграти".

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