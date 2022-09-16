Після сенсаційної поразки від АЕКа з Ларнаки у другому турі Ліги Європи кияни залишаються єдиною командою групи B, яка ще не набрала жодного очка. Як наслідок, Динамо опустилося на останню сходинку квартету, а шанси на вихід у плей-офф значно погіршилися. В УПЛ справи киян теж йдуть не надто вдало – дві поразки у трьох матчах і місце в другому десятку турнірної итаблиці.

На післяматчевій прес-конференції у Кракові наставник "біло-синіх" Мірча Луческу проаналізував чергову невдачу своєї команди.

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– Містере, що завадило Динамо досягти позитивного результату?

– Психологічний стан. Ми домінували на полі, особливо в другому таймі, та загалом провели хороший матч. Доходили до зони завершення, проте не могли віддати останній пас. Наші помилки лежать не в технічній чи тактичній площині, а випливають лише з психологічного стану. Через це ми погано почали матч, пропустили швидкий гол і дали Ларнаці можливість оборонятися та контратакувати впродовж решти поєдинку.

Шкода, що наш гол не був зарахований, адже, наскільки я бачив, офсайду в цьому моменті не було. Навіть VAR припускається помилок.

У складній ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, Динамо потрібна була перемога, і ми намагалися зробити для цього все, що могли.

– Чи вважаєте ви, що перші 30 хвилин стали вирішальними в перебігу матчу?

– Ми розпочали гру дуже погано. Футболісти робили елементарні помилки, віддавали неточні передачі. У моменті, який передував пропущеному голу, наш гравець був змушений фолити – це саме психологічна ситуація. І це вплинуло на підсумок усього матчу, адже Ларнака знала, як втримати рахунок. У цієї команди хороший підбір футболістів, деякі з яких виступали в Іспанії, Португалії, Франції. Суперники дуже добре оборонялася та вміло переривали гру. Одного разу голкіпер тримав м'яч шість секунд – це забагато. Коли я грав у футбол, на введення м'яча давалося чотири секунди.

Після пропущеного гола ми намагалися якнайшвидше відігратися, проте, як я вже сказав, припускалися помилок у передачах. Однак у нас попереду ще чотири матчі. Після міжнародної паузи деякі футболісти повернуться до складу, і ми постараємося виглядати краще. Проте, мушу зазначити, сьогодні ми показали хороший футбол. Підвело лише завершення атак.

– Після матчу зі СК Дніпро-1 ви сказали, що можете залишити Динамо. Чи змінилася ваша позиція зараз?

- Це складне питання, адже ситуація дуже важка. В якийсь момент я справді думав про це. Однак хтось повинен бути разом із футболістами та допомагати їм пройти через цей тяжкий момент. Ми маємо сконцентруватися на чемпіонаті та Лізі Європи. Як я вже казав на передматчевій прес-конференції, зараз у нас немає бази, ми не граємо вдома, переїжджаємо кожні кілька днів, а родини футболістів розкидані по різних країнах Європи. Тому гравцям складно зосередитися на футболі. Проте ми мусимо пройти через цей складний період, зберігаючи Динамо на високому рівні. Нам потрібні позитивні результати.

Ситуація повторюється: у матчі з Фенербахче ми пропустили після кутового та вкидання ауту, із Бенфікою – подарували м'яч суперникам. Це трапляється не через те, що команда не грає, а через ментальні проблеми. У нас зібрані молоді гравці, тому, можливо, вони гостріше переживають стрес, ніж більш досвідчені виконавці, – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Наступний матч у Лізі Європи українська команда зіграє 6 жовтня у Франції проти Ренна, який разом із Фенербахче лідирує в групі, маючи 4 очки.

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