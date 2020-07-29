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Думав пістолет, виявився термометр – працівник бразильського клубу сконфузився при скануванні температури

18:14 - Читать на русском
Думав пістолет, виявився термометр – працівник бразильського клубу сконфузився при скануванні температури
Фото ФК Сеара

Заходи для безпечного проведення матчів під час пандемії інколи провокують кумедні ситуації.

Бразильський клуб Форталеза приймав ФК Сеара в рамках півфіналу Кубка Нордесте.+

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Коли гості прибули до стадіону, їм вимірювали температуру при виході з автобуса. Один з працівників Сеари сприйняв безконтактний термометр за пістолет і приречено підняв руки, думаючи, що на нього нападають. Через кілька секунд чоловік розібрався у ситуації і попрямував до роздягалень разом із командою.

До слова, ФК Сеара перемогла суперника (1:0) і здобула путівку у фінал турніру.

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