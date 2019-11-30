"Думати – не найсильніша сторона Рафаїлова", – комерційний директор Інгульця відповів на критику гендиректора Зорі

Комерційний директор Інгульця Андрій Філь дав різку відповідь генеральному директору луганської Зорі Сергію Рафаїлову щодо його слів на адресу клубу з смт Петрове.

"Напевно, наші досягнення та успіхи не дають йому спокійно спати. Черговий раз були сказані погані слова про нашу інфраструктуру. Так, на даний момент у нас не все ідеально, але ми робимо кроки для того, щоб клуб жив, розвивався і досягав нових успіхів. Будується новий стадіон. Рафаїлов сказав, що за літо на ньому не було зроблено абсолютно нічого. Але ми можемо побачити, як виглядав стадіон п'ять місяців тому і в якому стані він зараз. Є позитивна динаміка у будівництві стадіону і розвитку клубу, створено школу, в якій тренуються більше ста дітей. Ми можемо подивитися на наш офіційний сайт і доісторичний сайт Зорі.

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Також були висловлені неприємні слова на адресу президента Інгульця. Якби в нашій країні було більше таких неадекватних, за його словами, людей, напевно, футбол і країна жили б по-іншому. А що зробив за той час, коли існує Інгулець (6 років – прим.) Рафаїлов? Абсолютно нічого! Він не закінчив будувати ні школу, ні базу, ні стадіон. Навіть команду він будував за принципом: орендував 90% футболістів у Шахтаря. Після виникнення розбіжностей між луганським і донецьким клубами, він не став виховувати своїх гравців, будувати школи, а пішов іншим шляхом: почав орендувати футболістів у Динамо.

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Він каже, що продав Луніна і заробив 9 мільйонів євро. Чому він не вклав ці гроші в будівництво стадіону і бази в умовному Сєвєродонецьку? У рідній для Зорі Луганській області. Зробіть реконструкцію стадіону. У місті більше 100 000 населення, 85 кілометрів до Луганська – грайте, будуть приїжджати ваші вболівальники.

Рафаїлов каже, що на нас ходять 100 чоловік, але середня відвідуваність наших домашніх матчів – 700 глядачів. У Зорі середня відвідуваність – 2700 осіб. Ми знаходимося в населеному пункті, де проживають трохи більше 7000 осіб, а в Запоріжжі – 740 000. На кого ходять більше в процентному співвідношенні? Якби на Зорю ходила десята частина населення Запоріжжя, то йому потрібно було б перенести з Києва НСК Олімпійський. Для того, щоб щось робити і розвивати, потрібно мати характер. Потрібно думати, що ти робиш. Напевно, думати – не найсильніша сторона Рафаїлова", – сказав Філь клубному YouTube-каналу.