"Думали, що занадто хороші": Дембеле розкритикував ПСЖ за поразку від Астон Вілли в Лізі чемпіонів
Нападник ПСЖ Усман Дембеле висловися щодо матчу з Астон Віллою (2:3, заг 5:4) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
"Ми повинні бути вимогливими, особливо в цих матчах. Самі ускладнили собі завдання. У другому таймі розслабилися, думали, що ми занадто хороші.
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За рахунку 2:1 ми думали, що вже пройшли кваліфікацію і що все скінчено. Ліга чемпіонів така. Ви можете зіткнутися з командами з гарячим натовпом, який може перевернути гру. До півфіналу нам доведеться бути більш вимогливими. Цей матч послужить нам добру службу на майбутнє.
Ми пройшли кваліфікацію, щасливі. Спробуємо зробити все можливе, щоб потрапити у фінал", – цитує Дембеле RMC Sport.
Нагадаємо, що ПСЖ у півфіналі Лізі чемпіонів з переможцем пари Реал – Арсенал.
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