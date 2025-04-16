"Ми повинні бути вимогливими, особливо в цих матчах. Самі ускладнили собі завдання. У другому таймі розслабилися, думали, що ми занадто хороші.

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За рахунку 2:1 ми думали, що вже пройшли кваліфікацію і що все скінчено. Ліга чемпіонів така. Ви можете зіткнутися з командами з гарячим натовпом, який може перевернути гру. До півфіналу нам доведеться бути більш вимогливими. Цей матч послужить нам добру службу на майбутнє.

Ми пройшли кваліфікацію, щасливі. Спробуємо зробити все можливе, щоб потрапити у фінал", – цитує Дембеле RMC Sport.

Нагадаємо, що ПСЖ у півфіналі Лізі чемпіонів з переможцем пари Реал – Арсенал.

ПСЖ програв матч-відповідь з Астон Віллою, але пройшов у півфінал ЛЧ – Рашфорд і Ко ледь не закамбечили з 1:5