"У команді чимало дійсно хороших футболістів. Бразилець Салданья – справжня зірка Северіна, кореєць Гох. Є ветеран Натхо, воротар Йованович. Є шість-сім футболістів, які грають разом щонайменше рік і є лідерами команди.

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Ми працювали разом з Станойєвичем. Він – тренер, який передусім прагне до дисципліни. З ним команда пропускає мало м’ячів. Станойєвичу буде трохи легше, аніж було мені рік тому, бо не потрібно дуже міняти склад, кістяк команди сформований. Загалом він має молоду команду. Салданьї – 25 років, Северіно – 23, Гоху – 22. Більшість футболістів такого віку.

Який футбол ми побачимо у матчах Партизан – Динамо? Думаю, це буде обережний футбол з мінімумом моментів. Динамо – також дисциплінована команда. Молоді футболісти, яким завжди готові допомогти досвідчені Ярмоленко та Шапаренко. Дуже хороший воротар Бущан. Команда грає жорстко, але в хорошому сенсі жорстко, у такий собі міцний чоловічий футбол. Тренера Шовковського знаю, він прагне до справжнього динамівського футболу, дотримуючись традицій. Динамо завжди є Динамо, незважаючи на ситуацію в країні", – сказав Дуляй у інтервʼю для Sport-exspress.ua.

Нагадаємо, що Ігор багато років виступав за Шахтар, а у минулому сезоні очолював Партизан. Перший матч між Динамо і минулим клубом Дуляя відбудеться 23 липня.

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