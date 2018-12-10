Дуляй про роботу з Фонсекою у Шахтарі: Багато хто б заплатив, щоб бути на моєму місці

Помічник наставника Шахтаря Паулу Фонсеки Ігор Дуляй захоплений від роботи разом з португальським фахівцем.

"Колись прийде день, коли я буду тренувати самостійно. Але для цього потрібно мати терпіння і багато працювати. Поки я задоволений своїм нинішнім становищем. Мій контракт з Шахтарем розрахований ще на півтора року, і для мене велика честь перебувати в такому великому клубі, бути поруч з Паулу Фонсекою, працювати разом з ним і вчитися у нього.

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Він великий тренер, у нього кожен день з'являються якісь нові ідеї. Думаю, багато хто готовий був би навіть заплатити, щоб працювати у Паулу. А я вже третій рік перебуваю поруч з ним, і в майбутньому мені це дуже допоможе", – цитує Дуляя видання segodnya.

Нагадаємо, Шахтар відправився на зимову паузу лідером чемпіонату України, маючи в активі 45 очок.

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