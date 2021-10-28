Головний тренер "містян" Олег Дулуб поділився емоціями від перемоги над Альянсом в 1/8 фіналу Кубка України. Цікаво, що післяматчевий коментар наставник Львова давав білоруською мовою.

"Гра проходила під нашим контролем, забили хороший м'яч. Мали багато моментів, мабуть, у жодній грі стільки не було, але не реалізували. Пропустили гол через свої помилки.

Альянс – Львів – 1:1 (пен. 2:3) – відео голів та огляд матчу

Довгий мав два хороші моменти, не вистачило успіху та майстерності. Ніхто не хотів програвати, це трохи тиснуло психологічно і треба віддати належне Альянсу, дуже гарна команда. Це одна з найкращих команд Першої ліги. Я не був упевнений на 100%, що ми сьогодні виграємо", – сказав Дулуб у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, основний і додатковий час між Алянсом та Львовом завершився унічию 1:1, а в серії післьяматчевих пенальті більше пощастило саме команді з УПЛ.

Львів вийшов у чвертьфінал Кубка України, здолавши Альянс у драматичній серії пенальті