Головний тренер "містян" Олег Дулуб прокоментував фіаско своєї команди у матчі з рівнянами (0:1).

"Готувалися під контратаки. І просто одна позиційна помилка гравця. Природно, весь футбол побудований на помилках. Цього уникнути практично неможливо. Ясно, що гол забитий класно в контратаці. Будемо працювати над цим.

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Завжди дуже важко переламувати психологію футболістів, коли команда внизу турнірної таблиці. Напевно, це найскладніше для нас, що має бути зроблено найближчим часом", – сказав Дулуб у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після 7 турів УПЛ Львів продовжує йти останнім – у підопічних Дулуба в пасиві 5 поразок і лише 2 нічиї.

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