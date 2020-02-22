Екс-тренер Карпат і Чорноморця, білоруський фахівець Олег Дулуб, поділився думками щодо підготовки Динамо до другої частини сезону УПЛ.

"Те, що зараз зробив Михайличенко – це шокова терапія. Коли він лише прийшов у команду і дав збори з фізичної готовності, відтестувати футболістів та переглянув їх, я читав, що гравці були незадоволені. Також, за наявною інформацією, і зимові збори пройшли цілком без м'яча. Це дуже складно для гравців, адже більше роботи не лише на фізичну готовність, а й на психологічну підготовку.

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Насправді весь вихлоп покаже час. Все одно свого доб’ється лише той, хто буде постійно працювати над собою. Не треба розслаблятися нікому: ті, хто добре відпрацює в оренді, можуть себе показати і повернутися сильнішими.

Це, насправді, природний процес для великого клубу – під великі завдання потрібен великий склад і конкуренція. Потрапляти будуть не всі, отже, комусь доведеться доводити і через оренду, і, можливо, через дубль", – сказав Дулуб в інтерв’ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, вже сьогодні о 17:00 Динамо стартує у другій частині сезону УПЛ – кияни на власному полі прийматимуть полтавську Ворсклу.

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