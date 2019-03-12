Дулуб став головним тренером юнацької збірної Білорусі

Екс-тренер Карпат і Чорноморця Олег Дулуб продовжить тренерську діяльність на батьківщині.

Прес-служба федерації футболу Білорусі повідомила, що новим головним тренером юнацької команди (U-19) став Олег Дулуб.

Дулуб пояснив, чому пішов з Карпат

Екс-тренер Карпат та Чорноморця підписав контракт, який розрахований на один рік. Зазначимо, під керівництвом Дулуба збірна Білорусі (U-19) виступить у кваліфікації юніорського чемпіонату Європи УЄФА сезону 2019/20.

Останнім місцем роботи спеціаліста був БАТЕ, який він покинув у червні 2018 року.

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