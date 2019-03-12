Дулуб став головним тренером юнацької збірної Білорусі

Ліга чемпіонів — 15:52 119
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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: стартові склади на матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА
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Від Ман Сіті та збірної України – до повного забуття: як склалася доля талантів, які загубилися у Динамо та ШахтаріСергій Тищенко — 14:00 4698
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Зоря оголосила про підписання японця УратиУкраїна — 12:12 1272
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"Том Круз пішов з нами у нічний клуб". Дмитро Коваленко – українець, який підкорив МЛС і товаришує з БекхемомІнтерв’ю — 12:00 5073
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Реал підписав найбажанішого тренера світу – українське питання, зарплата та умови Зідана, знаки історіїІспанія — 10:31 4154