Білорус має підписати угоду зі Львовом цього тижня та вже неофіційно розпочав роботу з новим клубом, стверджує meta-ratings.

Львів домовився з Дулубом щодо співпраці – контракт підпишуть найближчим часом

Зазначається, що у розташуванні команди відсутній лише Енес Махмутович, який перебуває у складі збірної Люксембургу. Під час паузи в чемпіонаті Львів запланував спаринг проти Карпат Галич.

Нагадаємо, Львів залишився без наставника 25 серпня, коли посаду головного тренера покинув Анатолій Безсмертний.

Нове життя "українського Мессі": у свої 34 пробігає 13 км за матч, переписується з Мілевським і шкодує за Дніпром