Дулуб розпочав роботу зі Львовом – фахівець ще не підписав контракт
22:48 - Читать на русском
Колишній наставник Карпат Олег Дулуб повернувся до роботи в чемпіонаті України.
Білорус має підписати угоду зі Львовом цього тижня та вже неофіційно розпочав роботу з новим клубом, стверджує meta-ratings.
Львів домовився з Дулубом щодо співпраці – контракт підпишуть найближчим часом
Зазначається, що у розташуванні команди відсутній лише Енес Махмутович, який перебуває у складі збірної Люксембургу. Під час паузи в чемпіонаті Львів запланував спаринг проти Карпат Галич.
Нагадаємо, Львів залишився без наставника 25 серпня, коли посаду головного тренера покинув Анатолій Безсмертний.
Нове життя "українського Мессі": у свої 34 пробігає 13 км за матч, переписується з Мілевським і шкодує за Дніпром
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter