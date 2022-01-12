Дулуб розкрив інформацію про кількість спарингів Львова на зимових зборах
10:16 - Читать на русском
Головний тренер Львова Олег Дулуб розповів, як команда готуватиметься до другої частини сезону на зимових зборах.
"Два дні у нас будуть тестування та медичне обстеження, тренуємось у штатному режимі. Ми їдемо до Туреччини, працюємо там два тижні, потім кілька вихідних та другий збір.
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На першому зборі буде п'ять спарингів, на другому – п'ять-шість", – розповів Дулуб у коментарі телеканалу Футбол.
До слова, Львів завершив першу частину сезону на 12 місці в чемпіонаті України, маючи в активі 17 очок.
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