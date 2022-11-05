"Колись ФК Львів був ініціатором "мовного скандалу" в українському футболі. Проблема була у тому, що до тодішнього тренера львів'ян Віталія Шумського арбітри зверталися російською мовою і це набуло чималого розголосу. Нині ситуація змінилася докорінно: арбітр матчу з Ворсклою Денис Шурман гарною українською увесь час був змушений пояснювати тренерському штабу Львова свої рішення.

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Причому, помічники Дулуба не добирали слів. Особливо це стосується тренера Олександра Грановського, який волав на всіх не лише російською мовою, а й відбірною нецензурною лайкою.

Уся ця напруга виплеснулася у міні-конфлікт після фінального свистка. Львів'яни ображали арбітрів, звинувачували футболістів Ворскли у не чоловічій поведінці і ставили під сумнів закономірність своєї поразки, пояснюючи її суддівською упередженістю. Але вияснити, чи були це емоції, чи й справді Львів вважає себе жертвою, гарячим слідом не вдалося, бо Олег Дулуб банально проігнорував післяматчеву прес-конференцію, порушивши таким чином регламент.

Ось що буває, коли клуб – без чіткої ідеології. Коли був Шумський – боролися за українську мову, коли тренує Дулуб – в хід іде російське матюччя. Причому, не від білоруса, а від його асистентів-українців. Послідовність і ФК Львів – речі несумісні", – повідомляє Telegram-канал "УПЛ жива".

Нагадаємо, Львів мінімально поступився Ворсклі (0:1) і після 11-ти турів йде у турнірній таблиці чотирнадцятим з 6 очками.

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