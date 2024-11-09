"Результат неочікуваний. За попереднім аналізом Динамо переважало практично за всіма показниками Ференцварош. По грі, звісно, найбільший вплив на матч мало вилучення захисника. Але це не критично для рівня Динамо, і перший тайм та його кінцівка це підтвердили. Були моменти, коли повинні були зрівнювати й навіть виходити вперед.

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Тільки-от ця заміна Буяльського, одного з найбільш креативних гравців, який може створити, щось придумати у звʼязці з тим же Шапаренком. Можливо треба було змінювати крайнього півзахисника – Кабаєва або Волошина.

І ще Динамо просто тактично не розібралось з цими правим флангом суперника, куди приходило чотири гравці: Каді, другий нападник з лівого флангу, крайній захисник плюс опорник. А проти них грало лише двоє: крайній захисник та крайній нападник. Була ситуація 4 в 2, і з цим вони не розібрались. Це стало основною проблемою.

Але я вам так скажу. Є прислів'я, що загнана в кут миша перетворюється на лева. Зараз у Динамо та ситуація в Лізі Європи, коли наче все проти. Нагадує ситуацію зі збірною України, коли два матчі програли на старті Ліги націй. От для Динамо все тільки починається – їм цілком під силу взяти 9-10 очок. Цілком.

При цьому треба памʼятати про національний чемпіонат. Тому що я здивувався стартовому складу – мені здавалось, що як і в матчі з Ромою перед Класичним, ми побачимо зовсім інший склад. Можливо в три центральних захисники, бо наступна гра в Динамо через два дні з Поліссям.

Загальний рівень Динамо в цьому сезоні сто відсотків вищий, ніж той, що команда показала у грі з Ференцварошем. Просто бувають такі матчі, коли у твої ворота залітає все, і ти з цим нічого зробити не можеш. Бо навіть за рахунку 0:1 Динамо створило моменти, щоб розвернути гру в інший бік. Головне – не опускати руки й рухатись далі", – сказав Дулуб у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, розгром від Ференцвароша опустив Динамо на останню сходинку турнірної таблиці Ліги Європи.

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