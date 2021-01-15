"Взагалі з українських – Лобановський. Та спадщина, яку він залишив, навіть відсотків на десять не використана. Коли починаєш розбиратися, то розумієш, що людина випередила свій час років на 40.

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Якщо говорити про нинішніх тренерів, то подобається, як працює Шевченко. У нього немає досвіду, але все правильно і грамотно побудовано, зокрема і підбір тренерського штабу. Другий момент – він не боїться довіряти молодим хлопцям. Для мене було здивування, коли ми в Карпати взяли Матвієнка. Людина прийшла з дубля Шахтаря, змінила позицію, стала лівим крайнім захисником, а через місяць отримала запрошення в збірну.

У нас якраз була пропущена гра з Олімпіком. Я про себе думаю: "Ну, нормально, з'їздить в збірну, покатається, повернеться, як раз під цей матч з Олімпіком". Навіть не награвали особливо футболіста йому на заміну. Йде день, другий, третій. Стежу за інформацією – в складі награється. Думаю, ну все одно в Хорватію не візьмуть. Дивлюся – в Хорватію полетів. Виходить в старті. Людина, яка місяць тому була в дублі Шахтаря. Потрібно мати сміливість, або чуйку, як кажуть тренери.

Дуже подобалося, як працював Ребров в Динамо, особливо в 2016 році. Те, як була збудована їхня гра. Подобається і те, як він працює зараз у Ференцвароші. Дивився матч з Динамо. Зрозуміло, що по кадрах потенціал у Реброва був нижчий, але тактично він не поступився киянам.

Подобалася робота Михайленка зі СК Дніпро-1. Теж видно – творчий тренер. І останнім часом, напевне, Скрипник. Людина приїхала з Німеччини, виграла чемпіонат в Латвії, повернулася в Україну. Його Зоря дуже непогано виглядала, особливо на весняному відрізку. Загалом тренерський потенціал в України досить високий", – цитує Дулуба Tribuna.

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