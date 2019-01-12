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Дулуб оцінив можливість повернутись в Карпати та розповів про екзотичну пропозицію

13:24 770 Читать на русском
Дулуб оцінив можливість повернутись в Карпати та розповів про екзотичну пропозицію
Олег Дулуб / Фото ФК Карпати

Колишній наставник Карпат, Чорноморця та БАТЕ Олег Дулуб розповів про плани щодо продовження тренерської кар'єри.

"Карпати зі мною не зв'язувались. Важко було в той період, коли я працював у Львові, але з цим клубом у мене пов'язані позитивні спогади. Карпати і Чорноморець – це позитивний досвід, з хорошими емоціями.

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На сьогоднішній день агенти займаються пошуком нової команди. Якщо з'являються варіанти, то завжди їх розглядаю. Припустимо, влітку надійшла пропозиція з Африки, але я відмовився, тому що на той момент мені потрібно було бути вдома. Так склалися обставини, що мені потрібно було знаходиться на території Білорусі. Контракт був готовий, залишалося тільки поставити свій підпис", – цитує Дулуба Footboom.

Нагадаємо, на початку 2018-го Дулуб очолив БАТЕ, проте через незадовільні результати був звільнений через півроку.

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Карпати Карпати БАТЕ БАТЕ Олег Дулуб Олег Дулуб
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