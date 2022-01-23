"Була дуже важка гра, футболісти перебувають під навантаженнями. Добре, що не пропустили гол, але треба працювати над атакою.

Львів більше не розраховує на свого капітана – Дулуб озвучив претензії до зіркового легіонера

Фарук Міа зіграв лише 30 хвилин, мав м'язовий спазм. Я просив гравців, коли вони відчуватимуть щось незвичайне, виходити з гри, щоб не було м'язових травм", – поділився Дулуб у коментарі телеканалу Футбол.

Додамо, що Львів розійшовся миром з австрійським Хартбергом (0:0). На зимову перерву львів'яни пішли на 12 місці, набравши 17 очок після 18 турів.

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