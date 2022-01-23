Дулуб назвав головну проблему Львова після спарингу та оцінив новачка
Головний тренер Львова Олег Дулуб поділився враженнями від контрольного матчу проти австрійського Хартберга.
"Була дуже важка гра, футболісти перебувають під навантаженнями. Добре, що не пропустили гол, але треба працювати над атакою.
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Фарук Міа зіграв лише 30 хвилин, мав м'язовий спазм. Я просив гравців, коли вони відчуватимуть щось незвичайне, виходити з гри, щоб не було м'язових травм", – поділився Дулуб у коментарі телеканалу Футбол.
Додамо, що Львів розійшовся миром з австрійським Хартбергом (0:0). На зимову перерву львів'яни пішли на 12 місці, набравши 17 очок після 18 турів.
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