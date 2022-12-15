"Справа в тому, що, проводячи трансферну політику, із восьми запрошених футболістів сімох взяли з команд Першої ліги. У клубі ми розмовляли з керівництвом на цю тему, і я сказав, що бувають ситуації, коли просто не розумієш силу команди. Це був саме той випадок.

Львів офіційно попрощався одразу з чотирма гравцями

Тоді ж мова йшла про те, що ми можемо як злетіти, так і впасти. Якщо говорити про осінню частину сезону загалом, то Львів недобрав очок сім. Мали б ми їх – і на проміжному етапі перебували б на третьому місці знизу.

Що мене, як тренера, на цьому етапі засмучує та тішить найбільше? Напевно, засмучує результат. Він хоч і не критичний, але є такий, який є. А щодо того, що тішить, то якщо порівняти чотири команди, з якими мене звела доля – Карпати, Чорноморець та Львів (зразка як минулого, так і нинішнього сезонів), то як не парадоксально, а теперішній Львів вже трохи інший. Ми втратили всіх лідерів та легіонерів, проте якість гри тішить", – сказав Дулуб в інтерв'ю UA-Football.

Нагадаємо, на зимову паузу Львів пішов на останній сходинці, маючи у своєму активі лише 2 перемоги і 3 нічиї при 9 поразках.

"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах