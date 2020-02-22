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ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Дулуб назвав головні втрати Динамо

14:10 207 Читать на русском
Дулуб назвав головні втрати Динамо
Олег Дулуб / ФК Чорноморець

Білоруський тренер Олег Дулуб, який свого часу встиг попрацювати з кількома українськими командами, висловився щодо гравців, які могли б принести користь Динамо, однак з тих чи інших причин покинули київський клуб.

"Все-таки, Денис Гармаш – головна втрата Динамо. При своєму непростому характері це був лідер і ватажок півзахисту. Дуже важливий гравець.

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І ще додав би Жерсона Родрігеса! В пресі різне писали про його побут і взаємовідносини з тренерами, але все-таки це різносторонній атакувальний гравець, з яким можна працювати для його розвитку. Зрештою, потрібно розуміти: оренда – це не означає кінець. Це і педагогічний, виховний момент теж", – сказав Дулуб в інтерв’ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, обидва вищезгаданих гравці перейшли до турецької першості на правах оренди: Гармаш виступає за Різеспор, а Родрігес захищає кольори Анкарагюджю.

Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ

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Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо Олег Дулуб Олег Дулуб Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
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