Дулуб натякнув на повернення в Україну

Колишній наставник Карпат Олег Дулуб назвав найбільш пріорітетний варіант продовження тренерської кар'єри.

"Динамо Брест здобуло історичне чемпіонство в першу чергу завдяки дуже гарному підбору виконавців. По-друге – хороша атмосфера в роздягальні та керівництво клубу.

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Із задоволенням повернувся б в Україну. В мене все нормально, розглядаю пропозиції. Так, якщо запропонує будь-яка українська команда – одразу повернусь", – поділився Дулуб в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Олег Дулуб тренував в Україні спочатку львівські Карпати (сезон 2016/17), а згодом три місяці попрацював у Чорноморці. Наразі білоруський фахівець залишається без роботи, а останнім його клубом став казахський Атирау.

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