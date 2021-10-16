"У них є топ-тренер. Луческу – дійсно Містер, який перевернув Динамо минулого сезону і продовжує робити це у цьому. Команда організована з хорошою ротацією футболістів.

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Єдине – нам потрібно вгадати їхній склад. Тому що були матчі збірних, ясно що футболісти, які зіграли 90 хвилин, швидше за все, не будуть використані. Це свого роду ворожіння на кавовій гущі щодо складу суперника.

Якого футболу чекати від Львова? Збалансованого. Мені дуже хочеться, щоб наша команда нарешті впіймала баланс між обороною і атакою – тоді легше вибудовується гра в атаці", – сказав Дулуб у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинок між Львовом і Динамо відбудеться у суботу, 16 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

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