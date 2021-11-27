"Дуже важкий матч. Я сказав би, що це була гра не за 6 очок, а за 9. Занадто багато у нас таких матчів.

Скандальний епізод зі скасованим голом у відеоогляді матчу Маріуполь – Львів

Налаштовували хлопців, що Маріуполь – дуже непроста команда, яка в атаці грає організовано. В атаці у них грають хороші хлопці. Думаю, жодна команда Прем'єр-ліги не відмовиться від тріо Кащук – В'юнник – Топалов, а також Мишньова, який їх підтримує з глибини.

Мені дуже сподобалося, як ми грали, як тримались усі разом. І здобули найважчу перемогу. Не забуватимемо, що у минулому турі у нас була ще одна складна гра із Зорею, в якій ми також перемогли. Плюс далекий переїзд. Вдячний хлопцям, що вони витримали та перемогли", – цитує Дулуба офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, перемога принесла Львову 16 очок і підняла на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Маріуполь з 7 балами продовжує залишатися останнім.

Львів здобув мінімальну перемогу над Маріуполем у скандальному матчі зі скасованим голом