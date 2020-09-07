"Радий, що знову у Дніпрі. Хороше місто. Я і сім'я любимо це місто. Я знаю про нову команду. Перебуваю у дуже хорошому настрої. Дуже радий", – сказав Дуглас для клубного Youtube-каналу.

СК Дніпро-1 оголосив про підписання Дугласа

Також про новачка висловився і наставник дніпрян Дмитро Михайленко, який не приховував радості через підписання 30-річного бразильця, і спрогнозував, що на повернення до ігрового тонусу футболісту знадобиться два тижні.

Захисник відомий українським вболівальникам своїми виступами за Дніпро у 2013-2016 роках, з яким став фіналістом Ліги Європи.

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