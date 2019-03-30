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Дуглас Коста зацікавив ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті

00:20 175 Читать на русском
Дуглас Коста зацікавив ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті
Дуглас Коста / соцмережі

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста може перейти в ПСЖ, Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті наступного літа.

Дуглас Коста з великою вірогідністю може покинути туринський Ювентус наступного літа, повідомляє goal.com.

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На екс-хавбека Шахтаря націлились ПСЖ та обидва манчестерські гранди. Пропозиція щодо трансферу може надійти в найближчі тижні. Раніше повідомлялось, що Хосеп Гвардіола особисто хоче бачити бразильця в своєму складі.

Коста перейшов у Ювентус з Баварії влітку 2017 року після того, як втратив місце в основі мюнхенців у часи Карло Анчелотті.

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