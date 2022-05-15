Дуглас Коста забив красивий гол у МЛС
14:33 - Читать на русском
Колишній вінгер Шахтаря запалює в США. Другий гол вийшов ефектним.
Коста на початку року переїхав у МЛС, а сьогодні зранку забив другий гол за Лос-Анджелес Гелаксі. Бразилець круто пробив під стійку після розіграшу штрафного.
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Гол колишнього вінгера Шахтаря не врятував команду від поразки – Гелаксі пропустили три від Далласа та програли, опустившись на 4 місце в таблиці.
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