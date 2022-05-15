Коста на початку року переїхав у МЛС, а сьогодні зранку забив другий гол за Лос-Анджелес Гелаксі. Бразилець круто пробив під стійку після розіграшу штрафного.

Дуглас Коста підтримав Україну з-за океану

Гол колишнього вінгера Шахтаря не врятував команду від поразки – Гелаксі пропустили три від Далласа та програли, опустившись на 4 місце в таблиці.