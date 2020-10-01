Дуглас Коста відмовив Манчестер Юнайтед – екс-зірка Шахтаря хоче змінити думку Пірло
Вінгер Дуглас Коста ще не сказав свого останнього слова у Ювентусі.
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"Червоні дияволи" розглядали Косту, як альтернативу Санчо, і навіть були готові розпочати переговори з Ювентусом. Втім, екс-зірка Шахтаря відразу дав зрозуміти, що переїзд на Олд Траффорд його не цікавить. 30-річний вінгер хоче залишитися в Ювентусі і спробувати довести свою профпридатність Андреа Пірло.
Зазначимо, що у минулому сезоні Коста провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і зробив 7 результативних передач.
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