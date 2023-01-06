Сезон МЛС завершився для Лос-Анджелес Гелаксі аж 21 жовтня. Нова кампанія стартує наприкінці лютого, тож у футболістів вдосталь часу на відпочинок.

Дуглас Коста забив красивий гол у МЛС

З користю для себе його проводить Коста. У соцмережах з'явилось відео, як 32-річний вінгер двічі ефектно обіграв одного й того ж візаві, а потім гарматним пострілом прошив сітку воріт. Зробив це Дуглас у футболці легендарного баскетбольного клубу Бостон Селтікс.

За час кар'єри Коста встиг пограти у Греміо, Шахтарі, Баварії та Ювентусі. Контракт із Лос-Анджелес Гелаксі розрахований до грудня цього року.