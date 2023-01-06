Дуглас Коста в футболці легендарного клубу пошив у дурні суперників: відео розкішного гола
10:42 - Читать на русском
Колишній гравець Шахтаря Дуглас Коста насолоджується міжсезонною павзою в МЛС.
Сезон МЛС завершився для Лос-Анджелес Гелаксі аж 21 жовтня. Нова кампанія стартує наприкінці лютого, тож у футболістів вдосталь часу на відпочинок.
Дуглас Коста забив красивий гол у МЛС
З користю для себе його проводить Коста. У соцмережах з'явилось відео, як 32-річний вінгер двічі ефектно обіграв одного й того ж візаві, а потім гарматним пострілом прошив сітку воріт. Зробив це Дуглас у футболці легендарного баскетбольного клубу Бостон Селтікс.
За час кар'єри Коста встиг пограти у Греміо, Шахтарі, Баварії та Ювентусі. Контракт із Лос-Анджелес Гелаксі розрахований до грудня цього року.
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