Дуглас Коста став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

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Ключова гра для Ярмоленка, дуель Баварії й Борусії та італійська битва, що змушує ностальгувати – топ-матчі євровікенду
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Шахтар – як Челсі, Динамо – як Лестер, а Карпати – Борусія Д: тактичні схеми всіх клубів УПЛУкраїна — 16:00 2704
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"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з ЄвропиЛіга Європи — 13:30 13240
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Красніков заявив про бажання покинути Динамо, – ТаТоТакеУкраїна — 13:04 8607
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