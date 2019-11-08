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Дуглас Коста став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

17:39 387 Читать на русском
Дуглас Коста став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів
Дуглас Коста / Getty images

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста відзначився ефектним голом у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Локомотива.

12’ Антон Міранчук
 
Аарон Ремзі 4’
Дуглас Коста 90+3’
4’ Аарон Ремзі
12’ Антон Міранчук
90+3’ Дуглас Коста

Прес-слжуба УЄФА визнала забитий м'яч екс-півзахисником Шахтаря найкращим голом тижня у Лізі чемпіонів.

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У голосуванні Коста випередив Жоффрея Кондогбія (Валенсія), Алекса Окслейд-Чемберлена (Ліверпуль) та Рахіма Стерлінга (Манчестер Сіті).

Відзначимо, що гол бразильця приніс Ювентусу перемогу над московським Локомотивом і достроково гарантував путівку в плей-офф Ліги чемпіонів.

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Дуглас Коста Дуглас Коста Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Відеоновини Локомотив Москва - Ювентус
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