Новачок Баварії Дуглас Коста не тримає зла на колишнього президента мюнхенців Улі Хьонесса, який три роки тому назвав вінгера "найманцем".

"Гадаю, я подорослішав у Італії, але мій характер не змінився. З Хьонессом ми поки що не говорили, але я не живу минулим.

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Все, що тоді сталося, вже у минулому. Ця проблема вичерпана. Тоді у Мюнхені у мене все було добре, а зараз я хочу віддати всі свої сили, щоб допомогти команді досягнути цілей у новому сезоні", – цитує Косту Kicker.

Нагадаємо, бразилець уже має досвід виступів за мюнхенців, куди перебрався з донецького Шахтаря в 2015-му. Через два сезони "ротен" спочатку віддали вінгера в оренду, а потім продали Ювентусу.

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